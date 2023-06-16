Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Футбол. Лига наций
15.06
Испания
Италия
21
Все события
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

В США банку пива бросили в лицо жены звезды НБА

Во время чемпионского парада «Денвера» банкой пива попали в лицо жены Николы Йокича.

Наверх
Источник: Reuters

Неизвестный болельщик попал пивной банкой по лицу жене баскетболиста «Денвер Наггетс» Николы Йокича, сообщает ClutchPoints.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Денвере прошел чемпионский парад «Денвера», который впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игроки команды с семьями и кубком двигались по городу на открытом автобусе. Один из болельщиков кинул пивную банку и попал в лицо Наталье, жене лидера команды Николы Йокича. Женщина в тот момент держала на руках полуторагодовалую дочь.

28-летний Никола Йокич был признан самым ценным игроком финала НБА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, когда завершится сделка по продаже «Ман Юнайтед»...
Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих футболистов Серии А
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь