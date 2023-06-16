В США банку пива бросили в лицо жены звезды НБА

В Денвере прошел чемпионский парад «Денвера», который впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игроки команды с семьями и кубком двигались по городу на открытом автобусе. Один из болельщиков кинул пивную банку и попал в лицо Наталье, жене лидера команды Николы Йокича. Женщина в тот момент держала на руках полуторагодовалую дочь.