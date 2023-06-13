«Денвер Наггетс» впервые в истории стали чемпионами НБА
«Денвер Наггетс» в пятом матче финальной серии обыграли «Майами Хит» (94:89) и впервые в истории стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер Наггетс» в пятом матче финальной серии обыграли «Майами Хит» (94:89) и впервые в истории стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Центровой «Денвера» Никола Йокич в решающей встрече набрал 28 очков и 16 подборов и был признан самым ценным игроком финала НБА.
Он стал пятым неамериканским игроком и самым низким выбором на драфте (41-й пик, 2014 год) в истории лиги, который удостаивался этой престижной награды.
«Работа сделана. Можно расходиться по домам. У “Майами” отличная команда. Потрясающая команда, к которой я отношусь с большим уважением. Пятая игра получилась не самой зрелищной. У нас не пошел бросок, мы не попадали по кольцу. Но в конце мы все же разобрались, поняли, что делать, как защищаться. “Хит” набрали 89 очков, вот так мы и выиграли матч, благодаря этому», — сказал Йокич после матча.
Клуб из штата Колорадо впервые за 47 сезонов в НБА выиграл чемпионский титул. До этого сезона лучшим результатом «Денвера» был выход в финал конференции (1978, 1985, 2009, 2020).