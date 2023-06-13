«Денвер Наггетс» впервые в истории стали чемпионами НБА

«Работа сделана. Можно расходиться по домам. У “Майами” отличная команда. Потрясающая команда, к которой я отношусь с большим уважением. Пятая игра получилась не самой зрелищной. У нас не пошел бросок, мы не попадали по кольцу. Но в конце мы все же разобрались, поняли, что делать, как защищаться. “Хит” набрали 89 очков, вот так мы и выиграли матч, благодаря этому», — сказал Йокич после матча.