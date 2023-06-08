Два уникальных достижения были установлены в третьей игре финала НБА
«Денвер Наггетс» обыграли «Майами Хит» (109:94) в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер Наггетс» обыграли «Майами Хит» (109:94) в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории финалов НБА, кому покорилась линейка «30−20−10». Серб набрал в матче 32 очка, 21 подбор и 10 передач, реализовав 12 из 21 бросков с игры и 7 из 8 с линии.
Всего в плей-офф НБА эта линейка покорялась баскетболистам пять раз, причем трижды это делал Никола Йокич. Также это удавалось Уилту Чемберлену в 1967 году в серии первого раунда с «Цинциннати Ройалс» (37 очков, 27 подборов и 11 передач) и Кариму Абдул-Джаббару в 1970 году в серии первого раунда с «Филадельфией Сиксерс» (38 очков, 23 подбора и 11 передач).
Кроме того, лидеры «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали первым дуэтом в истории НБА, которым удавалось оформить трипл-дабл с 30 очками в любом матче лиги, включая плей-офф и регулярный чемпионат. Мюррэй закончил матч, набрав 34 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.
«Денвер» вышел вперед в финальной серии — 2−1. Четвертый матч серии состоится в ночь на 10 июня на домашней площадке «Майами».