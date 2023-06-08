Два уникальных достижения были установлены в третьей игре финала НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории финалов НБА, кому покорилась линейка «30−20−10». Серб набрал в матче 32 очка, 21 подбор и 10 передач, реализовав 12 из 21 бросков с игры и 7 из 8 с линии.

http://<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5z6JCUxWbV4" title="Nikola Jokic is the 1st Player in #NBAFinals History with 30+ PTS, 20+ REB & 10+ AST! | #PLAYOFFMODE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в плей-офф НБА эта линейка покорялась баскетболистам пять раз, причем трижды это делал Никола Йокич. Также это удавалось Уилту Чемберлену в 1967 году в серии первого раунда с «Цинциннати Ройалс» (37 очков, 27 подборов и 11 передач) и Кариму Абдул-Джаббару в 1970 году в серии первого раунда с «Филадельфией Сиксерс» (38 очков, 23 подбора и 11 передач).

Кроме того, лидеры «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали первым дуэтом в истории НБА, которым удавалось оформить трипл-дабл с 30 очками в любом матче лиги, включая плей-офф и регулярный чемпионат. Мюррэй закончил матч, набрав 34 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.