Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Два уникальных достижения были установлены в третьей игре финала НБА

«Денвер Наггетс» обыграли «Майами Хит» (109:94) в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: Reuters

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории финалов НБА, кому покорилась линейка «30−20−10». Серб набрал в матче 32 очка, 21 подбор и 10 передач, реализовав 12 из 21 бросков с игры и 7 из 8 с линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в плей-офф НБА эта линейка покорялась баскетболистам пять раз, причем трижды это делал Никола Йокич. Также это удавалось Уилту Чемберлену в 1967 году в серии первого раунда с «Цинциннати Ройалс» (37 очков, 27 подборов и 11 передач) и Кариму Абдул-Джаббару в 1970 году в серии первого раунда с «Филадельфией Сиксерс» (38 очков, 23 подбора и 11 передач).

Кроме того, лидеры «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали первым дуэтом в истории НБА, которым удавалось оформить трипл-дабл с 30 очками в любом матче лиги, включая плей-офф и регулярный чемпионат. Мюррэй закончил матч, набрав 34 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

«Денвер» вышел вперед в финальной серии — 2−1. Четвертый матч серии состоится в ночь на 10 июня на домашней площадке «Майами».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Клуб «Тоттенхэм» представил комплект домашней формы
Со следующего сезона в Единой лиге ВТБ будут играть мячами...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь