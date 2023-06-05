Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Футбол. Зарубежный
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
Все события
11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Денвера» раскритиковал игроков после второго матча финала НБА

Главный тренер баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун остался недоволен самоотдачей игроков во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

Наверх
Источник: AP 2022

Баскетболисты «Денвера» проиграли «Майами Хит» во втором матче финальной серии со счетом 108:111. Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Он набрал 41 очко и сделал 11 подборов. У «Майами» 23 очка набрал Гейб Винсент.

«Это финал НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это беспокоит. После первой игры вы, наверное, подумали, что я просто хочу создать повод для обсуждения, когда я сказал, что мы играли не очень хорошо. Но мы действительно играли не лучшим образом. Это не предсезонка, это не регулярный сезон. Это финал НБА. Меня это очень разочаровывает», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации из-за смерти подростка
Фигуристки Щербакова и Трусова не попали в состав сборной на...
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь