Тренер «Денвера» раскритиковал игроков после второго матча финала НБА

«Это финал НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это беспокоит. После первой игры вы, наверное, подумали, что я просто хочу создать повод для обсуждения, когда я сказал, что мы играли не очень хорошо. Но мы действительно играли не лучшим образом. Это не предсезонка, это не регулярный сезон. Это финал НБА. Меня это очень разочаровывает», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.