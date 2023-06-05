Тренер «Денвера» раскритиковал игроков после второго матча финала НБА
Главный тренер баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун остался недоволен самоотдачей игроков во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.
Главный тренер баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун остался недоволен самоотдачей игроков во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.
Баскетболисты «Денвера» проиграли «Майами Хит» во втором матче финальной серии со счетом 108:111. Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Он набрал 41 очко и сделал 11 подборов. У «Майами» 23 очка набрал Гейб Винсент.
«Это финал НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это беспокоит. После первой игры вы, наверное, подумали, что я просто хочу создать повод для обсуждения, когда я сказал, что мы играли не очень хорошо. Но мы действительно играли не лучшим образом. Это не предсезонка, это не регулярный сезон. Это финал НБА. Меня это очень разочаровывает», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.