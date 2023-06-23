Второй раз в истории первым номером драфта НБА стал европеец. Его рост 226 см

19-летний баскетболист был задрафтован клубом «Сан-Антонио Сперс». Баскетболист с ростом 226 см из-за сочетания уникальной антропометрии, игрового интеллекта и технического арсенала называется «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса, который пришел в лигу в 2003 году.

Вембаньяма стал вторым европейцем, задрафтованным в НБА под первым номером. Ранее единственным игроком с таким достижением был итальянский бигмен Андреа Барньяни, который в 2006 году был задрафтован клубом «Торонто Рэпторс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fc29b08b3128192f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239059&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Виктора отличный характер, хорошее сочетание интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта одновременно. Он понимает, что такое ажиотаж. Он понимает, какое внимание к себе привлекает, но спокойно к этому относится и умеет справляться с этим. Вембаньяма умеет находить баланс между всей этой ответственностью и уровнем близости людей к нему. Так что ему не нужно давать много советов в этой области», — сказал главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович.

В новом сезоне НБА Вембаньяма станет самым высоким игроком лиги. Предыдущим держателем титула «самого высокого баскетболиста НБА» был сербский центровой «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович, рост которого составляет 224 см.

На данный момент Вембаньяма входит в десятку самых высоких игроков в истории НБА. Француз наверняка сможет прибавить в росте еще несколько сантиметров в ближайшие годы и приблизиться к рекордсменам лиги Георге Мурешану и Мануте Болу, рост которых составлял 231 см.

Следом за Вембаньямой на драфте были выбраны форвард Брэндон Миллер, который отправился в «Шарлотт Хорнетс», и атакующий защитник Скут Хендерсон, который стал игроком «Портленд Трейл Блейзерс». Под четвертым и пятым пиком были выбраны братья-близнецы Амен и Осар Томпсон, которые отправились в «Хьюстон Рокетс» и «Детройт Пистонс» соответственно.