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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Сан-Антонио» провели официальный замер роста Вембаньямы

Команда НБА «Сан-Антонио Сперс» провела официальный замер роста первого номера драфта французского баскетболиста Виктора Вембаньямы.

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Источник: Reuters

Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).

Таким образом, 19-летний спортсмен вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича из команды «Хьюстон Рокетс», чей рост составляет 224 см.

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20. Теперь лига требует, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров.

На данный момент Вембаньяма входит в десятку самых высоких игроков в истории НБА. Француз наверняка сможет прибавить в росте еще несколько сантиметров в ближайшие годы и приблизиться к рекордсменам лиги Георге Мурешану и Мануте Болу, рост которых составляет 231 см.

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