В «Сан-Антонио» провели официальный замер роста Вембаньямы
Команда НБА «Сан-Антонио Сперс» провела официальный замер роста первого номера драфта французского баскетболиста Виктора Вембаньямы.
Команда НБА «Сан-Антонио Сперс» провела официальный замер роста первого номера драфта французского баскетболиста Виктора Вембаньямы.
Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).
Таким образом, 19-летний спортсмен вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича из команды «Хьюстон Рокетс», чей рост составляет 224 см.
НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20. Теперь лига требует, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров.
На данный момент Вембаньяма входит в десятку самых высоких игроков в истории НБА. Француз наверняка сможет прибавить в росте еще несколько сантиметров в ближайшие годы и приблизиться к рекордсменам лиги Георге Мурешану и Мануте Болу, рост которых составляет 231 см.