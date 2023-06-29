В «Сан-Антонио» провели официальный замер роста Вембаньямы

Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).

Таким образом, 19-летний спортсмен вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича из команды «Хьюстон Рокетс», чей рост составляет 224 см.

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20. Теперь лига требует, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров.