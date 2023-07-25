Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца на тренировке
Бронни Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, был срочно доставлен в больницу после остановки сердца во время тренировки по баскетболу, сообщает TMZ.
Бронни Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, был срочно доставлен в больницу после остановки сердца во время тренировки по баскетболу, сообщает TMZ.
«Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенес остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни семьи и дадим дополнительную информацию, когда она появится. Леброн и Саванна хотят выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому персоналу команды за их невероятную работу», — сообщает представитель семьи Джеймсов.
Инцидент произошел в Калифорнийском университете во время тренировки местной команды за которую выступает Джеймс-младший.