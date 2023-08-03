Игрока НБА дисквалифицировали на два матча за вождение пьяным
Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Сперс» Девонте Грэм дисквалифицирован на два матча за вождение в пьяном виде.
Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Сперс» Девонте Грэм дисквалифицирован на два матча за вождение в пьяном виде.
О дисквалификации Грэма проинформировал официальный сайт НБА,
Ранее спортсмен был приговорен к условному сроку. Грэм был задержан в июле 2022 года в городе Роли. Первоначально он должен был провести в тюрьме 21 день, однако приговор был изменен на 12 месяцев испытательного срока. Также он оштрафован на 393 доллара.
28-летний защитник играет за «Сан-Антонио» с февраля 2023 года. Ранее Грэм выступал за такие клубы как «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
В составе «“Сперс” он принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, в среднем за игру он набирал 13 очков и делал 4 передачи.