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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока НБА дисквалифицировали на два матча за вождение пьяным

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Сперс» Девонте Грэм дисквалифицирован на два матча за вождение в пьяном виде.

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Источник: AP 2023

О дисквалификации Грэма проинформировал официальный сайт НБА,

Ранее спортсмен был приговорен к условному сроку. Грэм был задержан в июле 2022 года в городе Роли. Первоначально он должен был провести в тюрьме 21 день, однако приговор был изменен на 12 месяцев испытательного срока. Также он оштрафован на 393 доллара.

28-летний защитник играет за «Сан-Антонио» с февраля 2023 года. Ранее Грэм выступал за такие клубы как «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

В составе «“Сперс” он принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, в среднем за игру он набирал 13 очков и делал 4 передачи.

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