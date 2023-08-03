Игрока НБА дисквалифицировали на два матча за вождение пьяным

Ранее спортсмен был приговорен к условному сроку. Грэм был задержан в июле 2022 года в городе Роли. Первоначально он должен был провести в тюрьме 21 день, однако приговор был изменен на 12 месяцев испытательного срока. Также он оштрафован на 393 доллара.