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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА арестован после нападения на баскетболистку женской НБА

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер арестован по обвинению в нападении и удушении своей девушки Кайзы Гондрезик. Об этом сообщает Houston Chronicle.

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Источник: AP 2023

Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в одном из отелей Манхеттена в 6:45 утра по нью-йоркскому времени. Портер был взят под стражу на месте преступления. Девушка была доставлена в одну из местных больниц для проведения медицинского обследования.

«По прибытии офицеры сообщили, что 26-летняя женщина получила рваную рану на правой стороне лица и жаловалась на боль в шее. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и держал ее руками за шею», — заявили в департаменте полиции Нью-Йорка.

По информации полицейского департамента, Гондрезик была недовольна, что Портер под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля, после чего он нанес девушке побои.

Представитель НБА Майк Басс выступил с заявлением по поводу инцидента.

«Нам известно о ситуации с Кевином Портером. Офис лиги находится в контакте с “Хьюстоном” и вовлечен в процесс сбора дополнительной информации», — заявил Басс.

Кевин Портер выступает за «Хьюстон» с 2021 года. В межсезонье 23-летний баскетболист подписал с клубом четырехлетний контракт на 85 млн долларов. Ранее он уже задерживался полицией за ДТП, после чего ему были выдвинуты обвинения в потере управления над транспортным средством, ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием и хранении марихуаны.

Кайза Гондрезик была выбрана под общим четвертым номером на драфте женской НБА 2021 года, но на профессиональном уровне провела лишь один сезон.

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