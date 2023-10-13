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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Талантливому баскетболисту грозит 28 лет за расстрел автомобиля

Американскому баскетболисту Майки Уильямсу грозит до 28 лет лишения свободы, сообщает ESPN.

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Источник: Соцсети

Уильямсу предъявлено пять обвинений в нападении с применением оружия и одно обвинение в стрельбе по движущемуся автомобилю. В случае вынесения обвинительного приговора по всем пунктам ему грозит до 28 лет лишения свободы.

По версии следствия, 27 марта спортсмен обстрелял из пистолета автомобиль, в котором находились пять человек. В машине были друзья Уильямса, уехавшие ночью из его дома после ссоры. Пули попали в машину, но никто из находившихся в ней людей не пострадал. Позднее полицейские провели обыск в доме баскетболиста, им удалось найти два пистолета, но оружие, из которого обстреляли автомобиль, не обнаружили.

Спортсмен не признал себя виновным.

Уильямс выступает за команду университета Мемфиса. Он стал первым игроком, который еще во время обучения в школе подписал контракт с брендом спортивной одежды. О нем восторженно отзывался Леброн Джеймс.

Сейчас Уильямс посещает онлайновые занятия в Мемфисе и остается в составе команды, но имеет ограниченный доступ к командным мероприятиям. Уильямс должен предстать перед судом 24 октября, и его статус в баскетбольной программе Мемфиса будет определен после слушаний.

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