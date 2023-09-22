Футболисту из Колумбии грозит семь лет тюрьмы за провоз в Россию ювелирного украшения
Колумбийский футболист Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Колумбийский футболист Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, 22-летний футболист прибыл из Стамбула, чтобы пройти просмотр в один из местных клубов. При прохождении «зеленого» коридора таможенники «Пулково» нашли в багаже Альфредо золотое колье стоимостью более 2,5 млн рублей.
Экспертиза показала, что золотое колье изготовлено из редкого материала с использованием бриллиантов, которые являются в России стратегически важным материалом, из-за чего их провоз через границу запрещен. Теперь колумбийцу грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду.
На допросе Альфредо заявил, что ювелирное украшение предназначалось для его друга-футболиста, но назвать его имя отказался. На данный момент в Российской Премьер-лиге (РПЛ) выступают четыре колумбийца: Вильмар Барриос, Матео Кассьера (оба — «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо»).
Эдьер Альфредо является воспитанником футбольного клуба в «Индепендьенте Санта-Фе», но в профессиональном футболе он так и не заиграл. Минувшим летом футболист играл в любительском турнире в Боготе за команду «Интернасьонал».