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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисту из Колумбии грозит семь лет тюрьмы за провоз в Россию ювелирного украшения

Колумбийский футболист Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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По информации источника, 22-летний футболист прибыл из Стамбула, чтобы пройти просмотр в один из местных клубов. При прохождении «зеленого» коридора таможенники «Пулково» нашли в багаже Альфредо золотое колье стоимостью более 2,5 млн рублей.

Экспертиза показала, что золотое колье изготовлено из редкого материала с использованием бриллиантов, которые являются в России стратегически важным материалом, из-за чего их провоз через границу запрещен. Теперь колумбийцу грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду.

На допросе Альфредо заявил, что ювелирное украшение предназначалось для его друга-футболиста, но назвать его имя отказался. На данный момент в Российской Премьер-лиге (РПЛ) выступают четыре колумбийца: Вильмар Барриос, Матео Кассьера (оба — «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Эдьер Альфредо является воспитанником футбольного клуба в «Индепендьенте Санта-Фе», но в профессиональном футболе он так и не заиграл. Минувшим летом футболист играл в любительском турнире в Боготе за команду «Интернасьонал».

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 Футболисту из Колумбии грозит семь лет тюрьмы за провоз в Россию...
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