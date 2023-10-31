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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеймс Харден станет игроком «Лос-Анджелес Клипперс»

Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден в результате обмена переходит в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2023

Вместе с 34-летним баскетболистом в «Клипперс» отправятся форвард Пи Джей Такер и сербский центровой Филип Петрушев. «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кей Джей Мартина, а также несколько драфт-пиков.

Харден становился самым ценным игроком НБА сезона-2017/18. Он десять раз попадал на Матч звезд и шесть раз входил в первую команду сезона. В составе сборной США Харден становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

В феврале 2022 года Харден был обменян в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». За команду он провел 79 матчей, в которых набирал 21,0 очков, 6,4 подборов и 10,6 передач в среднем за игру. В межсезонье Харден дал понять, что больше не будет выступать «Филадельфию» из-за конфликта с президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.

В этом сезоне у Хардена истекает контракт, после которого он станет ограничено свободным агентом. По нему за этот сезон он заработает 35,6 млн долларов.

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