Джеймс Харден станет игроком «Лос-Анджелес Клипперс»

Вместе с 34-летним баскетболистом в «Клипперс» отправятся форвард Пи Джей Такер и сербский центровой Филип Петрушев. «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кей Джей Мартина, а также несколько драфт-пиков.

Харден становился самым ценным игроком НБА сезона-2017/18. Он десять раз попадал на Матч звезд и шесть раз входил в первую команду сезона. В составе сборной США Харден становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

В феврале 2022 года Харден был обменян в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». За команду он провел 79 матчей, в которых набирал 21,0 очков, 6,4 подборов и 10,6 передач в среднем за игру. В межсезонье Харден дал понять, что больше не будет выступать «Филадельфию» из-за конфликта с президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.