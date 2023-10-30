Мэджик Джонсон — 4-й спортсмен, заработавший миллиард долларов

Как сообщает Forbes, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, которому удалось заработать 1 миллиард долларов.

По информации источника, также отметку в 1 миллиард долларов преодолели еще два выдающихся баскетболиста — Леброн Джеймс и Майкл Джордан, а также 15-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс.

Джонсону принадлежат небольшие доли в клубе НФЛ «Вашингтон Коммандерс», клубе МЛС «Лос-Анджелес», клубе МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» и команде Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Спаркс». По информации Forbes, состояние Джонсона оценивается в 1,2 миллиарда долларов.