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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэджик Джонсон — 4-й спортсмен, заработавший миллиард долларов

64-летняя экс-звезда НБА Мэджик Джонсон пополнил список, в который входят еще два баскетболиста.

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Источник: AFP 2023

Как сообщает Forbes, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, которому удалось заработать 1 миллиард долларов.

По информации источника, также отметку в 1 миллиард долларов преодолели еще два выдающихся баскетболиста — Леброн Джеймс и Майкл Джордан, а также 15-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс.

Джонсону принадлежат небольшие доли в клубе НФЛ «Вашингтон Коммандерс», клубе МЛС «Лос-Анджелес», клубе МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» и команде Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Спаркс». По информации Forbes, состояние Джонсона оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Ирвин Джонсон, известный по прозвищу Мэджик, неоднократно назывался одним из лучших разыгрывающих защитников в истории баскетбола. Джонсон всю карьеру провел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо пяти побед в НБА, Джонсон в составе «Дрим-тим» становился олимпийским чемпионом Игр в Барселоне 1992 года.

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