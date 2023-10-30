Бренд белья Ким Кардашьян стал официальным партнером НБА
Ким Кардашьян объявила о сотрудничестве ее бренда нижнего белья и одежды с НБА и женской НБА.
Ким Кардашьян объявила о сотрудничестве ее бренда нижнего белья и одежды с НБА и женской НБА.
Компания стала официальным партнером НБА и женской НБА в категории нижнего белья, об этом Кардашьян и лига сообщили в своих соцсетях.
Ранее в рекламе бренда снялся баскетболист команды «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер.
В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.
Кардашьян основала компанию в 2019 году вместе с гендиректором Йенсом Греде и главным директором по продуктам Эммой Греде.
В настоящее время на долю Skims приходится три четверти состояния Кардашьян. В июле 2023 года ее компания оценивалась более чем в $4 млрд.