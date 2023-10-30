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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Бренд белья Ким Кардашьян стал официальным партнером НБА

Ким Кардашьян объявила о сотрудничестве ее бренда нижнего белья и одежды с НБА и женской НБА.

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Источник: Соцсети

Компания стала официальным партнером НБА и женской НБА в категории нижнего белья, об этом Кардашьян и лига сообщили в своих соцсетях.

Ранее в рекламе бренда снялся баскетболист команды «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер.

В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.

Кардашьян основала компанию в 2019 году вместе с гендиректором Йенсом Греде и главным директором по продуктам Эммой Греде.

В настоящее время на долю Skims приходится три четверти состояния Кардашьян. В июле 2023 года ее компания оценивалась более чем в $4 млрд.

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