Бренд белья Ким Кардашьян стал официальным партнером НБА

Источник: Соцсети

Компания стала официальным партнером НБА и женской НБА в категории нижнего белья, об этом Кардашьян и лига сообщили в своих соцсетях.

Ранее в рекламе бренда снялся баскетболист команды «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер.

В 2021 году компания объявила о начале сотрудничества с олимпийской сборной США.

Кардашьян основала компанию в 2019 году вместе с гендиректором Йенсом Греде и главным директором по продуктам Эммой Греде.