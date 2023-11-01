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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тыс. очков

Легкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 тыс. очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

35-летний баскетболист набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс» (113:114) и довел общее количество очков за карьеру до 27 001. Для этого ему потребовалось 990 матчей, в которых он набирал 27,3 очка в среднем за игру.

Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, преодолевшим этот рубеж. В этом сезоне звездный форвард «Финикса» войдет в десятку самых результативных игроков в истории лиги.

Список самых результативных игроков в истории НБА:

  1. Леброн Джеймс (2003-н.в.) — 38740 очков;
  2. Карим Абдул-Джаббар (1969−1989) — 38387 очков;
  3. Карл Мэлоун (1985−2004) — 36928 очков;
  4. Коби Брайант (1996−2016) — 33643 очков;
  5. Майкл Джордан (1984−2003) — 32292 очков;
  6. Дирк Новицки (1999−2019) — 31560 очков;
  7. Уилт Чемберлен (1959−1973) — 31419 очков;
  8. Шакил О'Нил (1992−2011) — 28596 очков;
  9. Кармело Энтони (2003−2022) — 28289 очков;
  10. Мозес Мэлоун (1976−1995) — 27409 очков;
  11. Элвин Хейз (1968−1984) — 27313 очков;
  12. Кевин Дюрант (2007-н.в.) — 27001 очков.

Дюрант выступает за «Финикс» с февраля этого года после обмена из «Бруклин Нетс». За команду он провел 12 матчей, в которых набирает 26,5 очков, 7,0 подборов и 3,6 передачи в среднем за игру.

Баскетболист становился самым ценным игроком НБА сезона-2013/14, дважды становился чемпионом НБА и оба раза выигрывал награду самому ценному игроку финала. Также Дюрант 13 раз попадал на Матч звезд и шесть раз входил в первую команду сезона. В составе сборной США он стал трехкратным олимпийским чемпионом, а также выиграл чемпионат мира в 2010 году.

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 Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тыс. очков
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