Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тыс. очков

35-летний баскетболист набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс» (113:114) и довел общее количество очков за карьеру до 27 001. Для этого ему потребовалось 990 матчей, в которых он набирал 27,3 очка в среднем за игру.

Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, преодолевшим этот рубеж. В этом сезоне звездный форвард «Финикса» войдет в десятку самых результативных игроков в истории лиги.

Список самых результативных игроков в истории НБА:

Леброн Джеймс (2003-н.в.) — 38740 очков; Карим Абдул-Джаббар (1969−1989) — 38387 очков; Карл Мэлоун (1985−2004) — 36928 очков; Коби Брайант (1996−2016) — 33643 очков; Майкл Джордан (1984−2003) — 32292 очков; Дирк Новицки (1999−2019) — 31560 очков; Уилт Чемберлен (1959−1973) — 31419 очков; Шакил О'Нил (1992−2011) — 28596 очков; Кармело Энтони (2003−2022) — 28289 очков; Мозес Мэлоун (1976−1995) — 27409 очков; Элвин Хейз (1968−1984) — 27313 очков; Кевин Дюрант (2007-н.в.) — 27001 очков.

Дюрант выступает за «Финикс» с февраля этого года после обмена из «Бруклин Нетс». За команду он провел 12 матчей, в которых набирает 26,5 очков, 7,0 подборов и 3,6 передачи в среднем за игру.