Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тыс. очков
Легкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 тыс. очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Легкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 тыс. очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
35-летний баскетболист набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс» (113:114) и довел общее количество очков за карьеру до 27 001. Для этого ему потребовалось 990 матчей, в которых он набирал 27,3 очка в среднем за игру.
Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, преодолевшим этот рубеж. В этом сезоне звездный форвард «Финикса» войдет в десятку самых результативных игроков в истории лиги.
Список самых результативных игроков в истории НБА:
Дюрант выступает за «Финикс» с февраля этого года после обмена из «Бруклин Нетс». За команду он провел 12 матчей, в которых набирает 26,5 очков, 7,0 подборов и 3,6 передачи в среднем за игру.
Баскетболист становился самым ценным игроком НБА сезона-2013/14, дважды становился чемпионом НБА и оба раза выигрывал награду самому ценному игроку финала. Также Дюрант 13 раз попадал на Матч звезд и шесть раз входил в первую команду сезона. В составе сборной США он стал трехкратным олимпийским чемпионом, а также выиграл чемпионат мира в 2010 году.