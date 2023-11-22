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09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн стал первым игроком в НБА, достигшим отметки в 39000 очков

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 39 тыс. набранных очков за карьеру.

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Это произошло в домашнем матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Юты Джаз» (131:99). В середине первой четверти 38-летний баскетболист реализовал дальний бросок. Всего Леброн записал на свой счет в этой встрече 17 очков.

Теперь на счету Джеймса 39012 набранных очков в матчах регулярного чемпионата. Лидер «Лейкерс» является единственным игроком в истории лиги, которому удалось достигнуть данной отметки. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара (38387 очков), который держался с 1989 года.

В этом сезоне Джеймс принял участие в 13 матчах, набирая 26,4 очка, 8,2 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру. При сохранении текущей результативности Леброну потребуется еще 38 игр, чтобы достичь отметки в 40 тыс. набранных очков. Это достижение он может покорить уже в феврале 2024 года.

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