Леброн стал первым игроком в НБА, достигшим отметки в 39000 очков

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4cdbdca4ba2d1739&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239824" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это произошло в домашнем матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Юты Джаз» (131:99). В середине первой четверти 38-летний баскетболист реализовал дальний бросок. Всего Леброн записал на свой счет в этой встрече 17 очков.

Теперь на счету Джеймса 39012 набранных очков в матчах регулярного чемпионата. Лидер «Лейкерс» является единственным игроком в истории лиги, которому удалось достигнуть данной отметки. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара (38387 очков), который держался с 1989 года.