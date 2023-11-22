Майка игрока «Сан-Антонио Сперс» продана за рекордные $762 тыс

Как сообщает ESPN, это рекордная сумма, отданная за майку новичка лиги. Пред-аукционные оценки составляли от $80 до $120 тысяч. На майку Вембаньямы претендовали 176 участников из 14 стран. Рекордная цена за форму новичка составляет $3,69 млн, которые были потрачены в мае 2021 года на майку Коби Брайанта.