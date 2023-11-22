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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Майка игрока «Сан-Антонио Сперс» продана за рекордные $762 тыс

Майка, в которой дебютировал первый номер драфта НБА выбранный «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма, продана за $762 тысячи, сообщается на сайте аукциона Sotheby's.

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Источник: AP 2023

Как сообщает ESPN, это рекордная сумма, отданная за майку новичка лиги. Пред-аукционные оценки составляли от $80 до $120 тысяч. На майку Вембаньямы претендовали 176 участников из 14 стран. Рекордная цена за форму новичка составляет $3,69 млн, которые были потрачены в мае 2021 года на майку Коби Брайанта.

19-летний Вембаньяма в июне был выбран «Сан-Антонио Спрес» под первым номером на драфте НБА. Француз ростом 2,24 м дебютировал в лиге 26 октября в матче против команды «Даллас Маверикс».

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