Лучший игрок НБА прошлого сезона набрал 70 очков и побил клубный рекорд

Эмбиид стал девятым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 70 и более очков за матч. 29-летний центровой обновил личный (50 очков) и клубный рекорды. Двукратный чемпион НБА Уилт Чемберлен в 1967 году набирал 68 очков.

Рекорд НБА по количеству очков в одном матче был установлен в 1962 году тем же Уилтом Чемберленом. Играя за «Филадельфию Уорриорз», центровой набрал 100 очков в игрее с «Нью-Йорк Никс». «Уорриорз» в том же году переехали в Сан-Франциско, с 1971 года клуб известен как «Голден Стэйт Уорриорз». На втором месте находится Коби Брайант, набравший 81 очко в 2006 году.