Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240404" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший центральный защитник «Томи» Никола Петкович был задержан полицией после перепалки с экс-баскетболистом НБА Неманьей Бьелицей.

Инцидент случился в воскресенье вечером в одном из детских развлекательных центров в Белграде. Сначала Петкович подошел к столу, за которым сидел Бьелица, и произнес нелицеприятные слова про него и его семью. Затем бывший футболист проследовал за оппонентом к барной стойке, где схватил ножницы и пригрозил зарезать его. Что стало причиной конфликта, не известно, однако на место происшествия прибыла полиция, которая задержала футболиста.

Никола Петкович выступал за «Томь» в 2010 году на правах аренды. В течение карьеры он играл за «Айнтрахт», «Хапоэль», «Црвену Звезду», «Аль-Ахли» и другие клубы. В 2019 году защитник завершил карьеру.