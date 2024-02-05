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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА

В столице Сербии произошел конфликт между Николой Петковичем и экс-баскетболистом НБА Неманьей Бьелицей.

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Бывший центральный защитник «Томи» Никола Петкович был задержан полицией после перепалки с экс-баскетболистом НБА Неманьей Бьелицей.

Инцидент случился в воскресенье вечером в одном из детских развлекательных центров в Белграде. Сначала Петкович подошел к столу, за которым сидел Бьелица, и произнес нелицеприятные слова про него и его семью. Затем бывший футболист проследовал за оппонентом к барной стойке, где схватил ножницы и пригрозил зарезать его. Что стало причиной конфликта, не известно, однако на место происшествия прибыла полиция, которая задержала футболиста.

Никола Петкович выступал за «Томь» в 2010 году на правах аренды. В течение карьеры он играл за «Айнтрахт», «Хапоэль», «Црвену Звезду», «Аль-Ахли» и другие клубы. В 2019 году защитник завершил карьеру.

Баскетболист Неманья Бьелица выступает на позиции тяжелого форварда. В 2022 года он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в заокеанской лиге он провел семь лет, выступая за «Миннесоту Тимбервулвз», «Сакраменто Кингс» и «Майами Хит». В составе сборной Сербии Бьелица становился серебряным призером чемпионата мира-2014 и Европы-2009.

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