Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси может возглавить клуб НБА

С 2019 года Хардинг работала в тренерском штабе «Сакраменто Кингз». В прошлом году она возглавила фарм-клуб «Стоктон Кингз» в G-лиге, с которым выиграла регулярный чемпионат и дошла в плей-офф до финала конференции. В дебютном сезоне Хардинг была признана тренером года в G-лиге, став первой женщиной, которая была удостоена этой награды.

Таким образом, Хардинг может стать первой женщиной, которую назначат на должность главного тренера клуба НБА. Ранее несколько клубов НБА приглашали на собеседования бывшую разыгрывающую сборной России Бэкки Хэммон, однако та решила возглавить клуб женской НБА «Лас-Вегас Эйсес», с которым выиграла два последних чемпионата.

«Шарлотт Хорнетс» идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА и после 78 матчей имеет результат 19−59. Команда не выходит в плей-офф на протяжении восьми сезонов кряду. Ожидается, что главный тренер Стив Клиффорд покинет клуб по окончании сезона.

Хардинг является первым номером драфта женской НБА 2007 года. В 2015 году она получила белорусский паспорт для выступления за национальную команду. Вместе со сборной Беларуси Хардинг заняла четвертое место на Евробаскете-2015 и выступала на Олимпийских играх в Рио.

В сезонах-2010/11 и 2015/16 Хардинг игра за курское «Динамо», с которым становилась бронзовым призером чемпионата России и обладателем национального кубка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241082&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.