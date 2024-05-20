В плей-офф НБА осталось четыре претендента на титул

На Востоке «Индиана» в седьмом матче серии сумела добиться выездной победы над «Нью-Йорком» (130:109). Лидер хозяев Джейлен Брансон по ходу матча получил перелом левой руки и не сумел доиграть решающий матч до конца.

«Индиана» впервые за 10 лет сыграет в финале Восточной конференции, где ей предстоит встретиться с лучшей командой регулярного чемпионата «Бостоном», который в предыдущей серии без особых проблем расправился с «Кливлендом» (4−1).

На Западе «Миннесота» в седьмом матче на выезде обыграла «Денвер» (98:90) и выбила действующих чемпионов НБА из борьбы за титул. Гостям удался самый крупный камбэк в седьмых матчах в истории плей-офф НБА. В начале третьей четверти они уступали в счете с разницей «-20», однако уже к концу игрового отрезка команде Криса Финча удалось сократить разрыв до минимума.

В решающей четверти «Миннесота» сумела развить свой успех и в концовке удержать добыть преимущество. «Тимбервулвз» сыграют в финале Западной конференции впервые за 20 лет. Их соперником станет «Даллас», который днем ранее закрыл серию против «Оклахомы-Сити» (4−2).

Таким образом, в НБА шестой год подряд будет новый чемпион — это лишь второй подобный случай за всю истории лиги. «Индиана» и «Миннесота» ни разу в своей истории не становились чемпионами НБА. «Бостон» последний раз выигрывал чемпионат в 2008 году, а «Даллас» — в 2011-м.