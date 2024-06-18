«Бостон» обыграл «Даллас» в финале плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал самым титулованным клубом в истории лиги.
«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал самым титулованным клубом в истории лиги.
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 106:88 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко и сделал 11 передач.
«Бостон» одержал победу в финальной серии плей-офф со счетом 4−1 и впервые за 16 лет стал чемпионом НБА. Этот трофей стал 18-м для клуба. «Селтикс» обошли по этому показателю «Лейкерс», у которых 17 титулов.
Защитник «Бостона» Джейлен Браун был признан самым ценным игроком (MVP) финала НБА. 27-летний баскетболист в решающей серии в среднем набирал 20,8 очка, совершал 5,4 подбора и 5,0 результативной передачи.
Бывший президент США Барак Обама поздравил «Бостон» с чемпионством.
«Поздравляем новых чемпионов — “Бостон”! 18 титулов — нелегкий подвиг, он вполне заслужен», — написал Обама в одной из соцсетей.