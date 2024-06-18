«Бостон» обыграл «Даллас» в финале плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 106:88 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко и сделал 11 передач.

«Бостон» одержал победу в финальной серии плей-офф со счетом 4−1 и впервые за 16 лет стал чемпионом НБА. Этот трофей стал 18-м для клуба. «Селтикс» обошли по этому показателю «Лейкерс», у которых 17 титулов.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун был признан самым ценным игроком (MVP) финала НБА. 27-летний баскетболист в решающей серии в среднем набирал 20,8 очка, совершал 5,4 подбора и 5,0 результативной передачи.

Бывший президент США Барак Обама поздравил «Бостон» с чемпионством.