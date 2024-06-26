«Лейкерс» предложат Леброну Джеймсу контракт на $162 млн

Как сообщает ESPN, клуб из Лос-Анджелеса готовит для 39-летнего Джеймса максимальный контракт на три года, который разрешен правилами для баскетболистов старше 38 лет.

В августе 2022 года Джеймс договорился с «Лейкерс» о двухлетнем контракте на $97,1 млн, он начал действовать с сезона-2023/24. На второй год этого контракта существует так называемая опция игрока (player option): это значит, что Джеймс сам решит, выступать ли ему за команду в сезоне- 2024/25 при действующих условиях. Ожидается, что форвард откажется от продления текущего соглашения. Игрок должен принять решение до 29 июня.

В начале марта Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков.

Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).