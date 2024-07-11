НБА согласовала сделку по телеправам на сумму 76 млрд долларов

Как сообщает агентство Associated Press, Национальная баскетбольная ассоциация согласовала сделку по показу матчей лиги на рекордные 11 лет и 76 миллиардов долларов. Следующим шагом должно стать утверждение соглашения советом руководителей лиги.

Новый контракт вступит в силу с начала сезона-2025/26. В краткосрочной перспективе он позволит ежегодно поднимать потолок зарплат в лиге на 10%.