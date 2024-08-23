L'One выпустил трек под названием Mamba Mentality в день рождения баскетболиста. Сегодня, 23 августа, Коби Брайанту могло исполниться 46 лет.
«С днем рождения, Коби!
Однажды, сидя рядом с тобой на облаках, я расскажу тебе на моем ломаном английском, как в самые сложные моменты ты не зная меня, был рядом.
Твои взлеты и падения. Твой перфекционизм и страсть в подходе к делу. Эгоизм и жажда победы.
Удивительно, как ты мог найти нужные слова для малого (и уже не очень) парня, у которого заканчивались силы идти дальше.
Спасибо за все!», — написал L'One в одной из своих соцсетей, выложив архивное фото баскетболиста.
Название песни является отсылкой к прозвищу баскетболиста «Черная Мамба».
Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.
Коби Брайант считается одним из величайших игроков в истории. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он пять раз стал чемпионом НБА. Также на счету Брайанта два золота Олимпийских игр в составе сборной США.
В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Коби Брайанта. Он стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Спортсмен был посмертно введен в состав Зала славы баскетбола в 2020 году.