«С днем рождения, Коби!



Однажды, сидя рядом с тобой на облаках, я расскажу тебе на моем ломаном английском, как в самые сложные моменты ты не зная меня, был рядом.



Твои взлеты и падения. Твой перфекционизм и страсть в подходе к делу. Эгоизм и жажда победы.



Удивительно, как ты мог найти нужные слова для малого (и уже не очень) парня, у которого заканчивались силы идти дальше.



Спасибо за все!», — написал L'One в одной из своих соцсетей, выложив архивное фото баскетболиста.