Леброн и Бронни стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

Исторический дебют 20-летнего Бронни Джеймса состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты Тимбервулвз» (110:103). Бронни вышел на площадку вместе с отцом за четыре минуты до конца второй четверти, провел на паркете чуть менее трех минут и отметился одним подбором. 39-летний Леброн набрал 16 очков, 5 подборов и 4 передачи.
Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за университет Южной Калифорнии в студенческой лиги NCAA, где набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. За несколько месяцев до студенческого сезона Бронни перенес операцию после остановки сердца на тренировки.
В субботу, 26 октября, «Лос-Анджелес Лейкерс» дома сыграет с «Финикс Санз».
В другом матче игрового дня действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» дома уверенно обыграл «Нью-Йорк Никс» (132:109).