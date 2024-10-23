Леброн и Бронни стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за университет Южной Калифорнии в студенческой лиги NCAA, где набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. За несколько месяцев до студенческого сезона Бронни перенес операцию после остановки сердца на тренировки.