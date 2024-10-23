«Бостон» повторил рекорд НБА по трехочковым попаданиям за матч

По итогам встречи игроки «Бостона» реализовали 29 из 61 трехочковых бросков (47,5%). Они повторили рекорд по количеству удачных попаданий из-за дуги для одной команды, который был установлен «Милуоки Бакс» в 2020 году. Тогда команда из Висконсина на выезде разгромила «Майами Хит» (144:97), реализовав 29 из 51 трехочковых бросков (56,9%).