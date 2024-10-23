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«Бостон» повторил рекорд НБА по трехочковым попаданиям за матч

«Бостон Селтикс» уверенно обыграли «Нью-Йорк Никс» (132:109) в матче открытия нового регулярного сезона НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам встречи игроки «Бостона» реализовали 29 из 61 трехочковых бросков (47,5%). Они повторили рекорд по количеству удачных попаданий из-за дуги для одной команды, который был установлен «Милуоки Бакс» в 2020 году. Тогда команда из Висконсина на выезде разгромила «Майами Хит» (144:97), реализовав 29 из 51 трехочковых бросков (56,9%).

Примечательно, что 29-й трехочковый бросок был реализован «Бостоном» в начале четвертой четверти. После этого на площадку вышли запасные игроки, которые смазали 13 попыток из-за дуги подряд.

В пятницу, 25 октября, «Бостон Селтикс» на выезде сыграют с «Вашингтон Уизардс».