«Бостон» повторил рекорд НБА по трехочковым попаданиям за матч

По итогам встречи игроки «Бостона» реализовали 29 из 61 трехочковых бросков (47,5%). Они повторили рекорд по количеству удачных попаданий из-за дуги для одной команды, который был установлен «Милуоки Бакс» в 2020 году. Тогда команда из Висконсина на выезде разгромила «Майами Хит» (144:97), реализовав 29 из 51 трехочковых бросков (56,9%).
Примечательно, что 29-й трехочковый бросок был реализован «Бостоном» в начале четвертой четверти. После этого на площадку вышли запасные игроки, которые смазали 13 попыток из-за дуги подряд.
В пятницу, 25 октября, «Бостон Селтикс» на выезде сыграют с «Вашингтон Уизардс».