На Леброна Джеймса и его сына Бронни подали в суд из-за ДТП

Как сообщает TMZ Sports, 22 октября на Джеймсов был подан иск двумя истцами из Лос-Анджелеса. Обращение в суд состоялось за несколько часов перед тем, как Джеймсы установили рекорд Национальной баскетбольной ассоциации, став первыми отцом и сыном, сыгравшими в одном матче лиги.
В иске сообщается, что две женщины 13 ноября 2022 года ехали по шоссе в Литл-Роке, штат Калифорния, когда в них врезался автомобиль Джеймсов. Пострадавшие утверждают, что они получили травмы, требующие дальнейшей медицинской помощи, а их автомобиль был поврежден. Они требуют от баскетболистов возмещения ущерба, масштаб которого не уточняется. Леброн Джеймс и его сын пока не комментировали предъявленный им иск.
Леброн и Бронни стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА. Исторический дебют 20-летнего Бронни Джеймса состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты Тимбервулвз» (110:103). Бронни вышел на площадку вместе с отцом за четыре минуты до конца второй четверти, провел на паркете чуть менее трех минут и отметился одним подбором. 39-летний Леброн набрал 16 очков, 5 подборов и 4 передачи.
Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за университет Южной Калифорнии в студенческой лиги NCAA, где набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. За несколько месяцев до студенческого сезона Бронни перенес операцию после остановки сердца на тренировке.
Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он четыре раза был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024).
2 марта 2024 года Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков. Годом ранее он стал лучшим бомбардиром в истории НБА, достигнув отметки в 38390 очков — баскетболист «Лейкерс» побил рекорд бывшего игрока клуба Карима Абдул-Джаббара (38387 очков).