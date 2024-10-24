На Леброна Джеймса и его сына Бронни подали в суд из-за ДТП

В иске сообщается, что две женщины 13 ноября 2022 года ехали по шоссе в Литл-Роке, штат Калифорния, когда в них врезался автомобиль Джеймсов. Пострадавшие утверждают, что они получили травмы, требующие дальнейшей медицинской помощи, а их автомобиль был поврежден. Они требуют от баскетболистов возмещения ущерба, масштаб которого не уточняется. Леброн Джеймс и его сын пока не комментировали предъявленный им иск.