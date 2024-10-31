Сын Леброна Джеймса набрал первые очки в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступили «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:134. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он провел на паркете 29 минут, набрав 26 очков с шестью подборами и тремя перехватами.
Сын Леброна Джеймса Бронни также вышел на площадку и набрал первые очки в официальном матче НБА (2), отыграв пять минут. Ранее за «Лейкерс» он набирал очки только в предсезонных играх.
Напомним, Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте НБА, 3 июля он заключил с клубом контракт новичка.
Ранее стало известно, что Бронни после выездного турне «Лейкерс», которое завершится 6 ноября, отправится играть в лиге развития НБА (G-лига) и будет чередовать выступление за основную команду с играми в G-лиге.
«Кливленд» одержал пять побед на старте регулярного чемпионата НБА и не потерпел ни одного поражения, команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лейкерс» располагаются на шестом месте в таблице Западной конференции.