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«Не о чем говорить». Леброн — о выборе между Трампом и Харрис

Леброн Джеймс сделал политическое заявление перед выборами президента США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал своих поклонников проголосовать за Камалу Харрис на выборах президента США. Выборы запланированы на 5 ноября. Харрис является кандидаткой от Демократической партии. Кандидатом от Республиканцев является Дональд Трамп.

«О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях, о своей семье и о том, как они будут расти, выбор для меня становится очевиден. Голосуйте за Камалу Харрис», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Также Джеймс опубликовал видео про оппонента Харрис Дональда Трампа, которое представляет собой компиляцию высказываний и действий миллиардера на протяжении всей его жизни.

Видео изображает Трампа как человека, который использует расистскую риторику для достижения своих личных целей и подпитки своей политической кампании. В конце ролика на экране появляется слоган «Ненависть тянет нас назад».