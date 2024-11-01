«Не о чем говорить». Леброн — о выборе между Трампом и Харрис

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал своих поклонников проголосовать за Камалу Харрис на выборах президента США. Выборы запланированы на 5 ноября. Харрис является кандидаткой от Демократической партии. Кандидатом от Республиканцев является Дональд Трамп.
«О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях, о своей семье и о том, как они будут расти, выбор для меня становится очевиден. Голосуйте за Камалу Харрис», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.
Также Джеймс опубликовал видео про оппонента Харрис Дональда Трампа, которое представляет собой компиляцию высказываний и действий миллиардера на протяжении всей его жизни.
Видео изображает Трампа как человека, который использует расистскую риторику для достижения своих личных целей и подпитки своей политической кампании. В конце ролика на экране появляется слоган «Ненависть тянет нас назад».