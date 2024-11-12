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Российского баскетболиста признали новичком недели в NCAA

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий за университет Бригама Янга, признан новичком недели в конференции Big 12.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Gardner/Getty Images

На прошлой неделе 18-летний россиянин дебютировал в регулярном чемпионате NCAA. В первом матче против университета Центрального Канзаса (88:50) Демин сделал дабл-дабл, набрав 18 очков и 11 передач. Во второй игре против Калифорнийского университета Риверсайд (86:80) россиянин записал на свой счет 20 очков, 7 передач и 5 подборов.

Демин является воспитанником Московской баскетбольной академии (МБА). Его отец Владимир в прошлом также был профессиональным баскетболистом, выступал за российские клубы «Химки» и «Урал-Грейт».

В 2021 году Демина приметил «Реал», который подписал с ним шестилетний контракт. С мадридским клубом он дважды выигрывал юниорскую Евролигу, а в мае 2023 года сыграл один матч за взрослую команду «Реала». Он котировался как один из самых талантливых европейских баскетболистов 2006 года рождения. По окончании сезона-2023/24 Демин решил переехать в США.

Демин выступает на позиции разыгрывающего защитника. Планируется, что он выйдет на драфт в следующем году и станет 11-м россиянином в истории НБА. Перед сезоном Демин котировался в середине первого раунда, однако после его впечатляющего старта в NCAA многие эксперты считают его серьезным претендентом на топ-5 драфта.

Драфт НБА пройдет в июне 2025 года.