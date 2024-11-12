Российского баскетболиста признали новичком недели в NCAA

В 2021 году Демина приметил «Реал», который подписал с ним шестилетний контракт. С мадридским клубом он дважды выигрывал юниорскую Евролигу, а в мае 2023 года сыграл один матч за взрослую команду «Реала». Он котировался как один из самых талантливых европейских баскетболистов 2006 года рождения. По окончании сезона-2023/24 Демин решил переехать в США.