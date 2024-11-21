Леброн отказался от соцсетей из-за большого количества негатива

«Сегодня в мире так много ненависти и негатива, что я не понимаю, почему многие национальные спортивные СМИ до сих пор считают, что лучший способ освещать спорт — это (делать это) с негативной точки зрения. Лично я считаю все это пустой тратой времени», — написал в соцсетях агент баскетболиста Рич Клейман.
«Аминь! И при этом я приветствую вас всех! Я на данный момент покидаю социальные сети. Все берегите себя», — добавил Леброн, чья суммарная аудитория в соцсетях насчитывает 212 млн человек.
Леброн Джеймс проводит свой 22-й сезон в НБА. В этом сезоне 39-летний баскетболист набирает 23,5 очка, 8,1 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.
Накануне Джеймс высказал недовольство критикой в соцсетях. Это произошло после победного матча с «Ютой Джаз» (124:118), в котором новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт набрал рекордные для себя 37 очков.
«Все в интернете постоянно называют меня лжецом. Они говорят, что я лгу обо всем. Так что я теперь? Мне это говорили. Я смотрел его, я много смотрел его в студентах», — сказал Джеймс после матча.
На старте сезона Леброн столкнулся со шквалом критики из-за публичной поддержки своего сына Бронни Джеймса, который дебютировал за «Лейкерс» и образовал первую действующую пару игроков «отец-сын» в истории НБА. Четырехкратного MVP лиги обвиняли в том, что его сын получил место в команде только благодаря заслугам своего отца. Бронни провел в НБА пять матчей, после чего был отправлен в фарм-клуб «Лейкерс» в Лиге развития.
«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея 10 побед в 14 матчах. Победная серия «озерников» в регулярном чемпионате насчитывает шесть матчей.