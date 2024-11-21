Леброн отказался от соцсетей из-за большого количества негатива

На старте сезона Леброн столкнулся со шквалом критики из-за публичной поддержки своего сына Бронни Джеймса, который дебютировал за «Лейкерс» и образовал первую действующую пару игроков «отец-сын» в истории НБА. Четырехкратного MVP лиги обвиняли в том, что его сын получил место в команде только благодаря заслугам своего отца. Бронни провел в НБА пять матчей, после чего был отправлен в фарм-клуб «Лейкерс» в Лиге развития.