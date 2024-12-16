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В НБА побили рекорд по количеству забитых трехочковых за матч

«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (143:133) в матче регулярного чемпионата НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, набравший 45 очков, 11 подборов и 13 передач.

Команды на двоих забросили рекордные 48 трехочковых бросков при общем проценте реализации 50,5. 13 из 23 баскетболистов, задействованных в игре, реализовали как минимум один дальний бросок. Больше всего трехочковых забили Клэй Томпсон (7/11), Стефен Карри (7/13) и Лука Дончич (6/11).

Предыдущий рекорд по количеству реализованных трехочковых (44) был установлен в феврале 2023 года в матче между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» (175:176 3ОТ), который стал второй самой результативной игрой в истории НБА.

Кроме того, впервые в истории НБА команда потерпела поражение, реализовав 27 или более попыток из-за дуги по ходу игры.

«Даллас» с балансом побед и поражений 17−9 занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» с результатом 14−11 занимают на Западе седьмую строчку.