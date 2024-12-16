В НБА побили рекорд по количеству забитых трехочковых за матч

Предыдущий рекорд по количеству реализованных трехочковых (44) был установлен в феврале 2023 года в матче между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» (175:176 3ОТ), который стал второй самой результативной игрой в истории НБА.