Леброн вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам

39-летний Леброн провел на паркете 34 минуты, записав на свой счет 19 очков, 6 подборов, 7 передач и 1 блок-шот. По ходу матча он обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (57 446) по минутам на площадке и вышел на чистое первое место.
Чтобы добраться до этой отметки, Леброну понадобилось провести 1517 матчей (37,9 минут в среднем за игру), в то время как Абдул-Джаббар провел в НБА 1560 матчей (36,8 минут в среднем за игру). Рекорд по сыгранным минутам в держался в НБА с 1989 года.
В феврале 2023 года Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам (38 387).
Кроме того, в этой встрече Леброн пробил отметку в 10 000 очков в НБА в качестве игрока «Лейкерс». Он выступает за «озерников» с сезона-2018/19 и с тех пор провел за команду 374 матча, набирая 26,7 очков в среднем за игру.
«Лейкерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и с показателями 15−12 занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «озерники» вновь сыграют с «Сакраменто».