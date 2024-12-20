Леброн вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам

Чтобы добраться до этой отметки, Леброну понадобилось провести 1517 матчей (37,9 минут в среднем за игру), в то время как Абдул-Джаббар провел в НБА 1560 матчей (36,8 минут в среднем за игру). Рекорд по сыгранным минутам в держался в НБА с 1989 года.