Стефен Карри провел статистически худший матч в своей карьере

В игре регулярного чемпионата НБА, состоявшейся в ночь с 19 на 20 декабря, «Голден Стэйт» уступил «Мемфис Гриззлиз» со счетом 93:144, а Карри набрал всего лишь два очка, а также сделал три подбора и один ассист, кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.
При этом рейтинг «плюс/минус» Карри составил «-41». До сегодняшнего вечера худшим показателем Карри в какой-либо встрече НБА был «-32». Стефен провел тот матч в 2013 году на следующий день после своего 25-го дня рождения. Тогда «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Чикаго Буллз» со счетом 95:113.
«Впервые, да? Никогда не думал, что случится такая ситуация или что у нас будет такой результат по итогу. Они мутузили нас с самого спорного. У нас не нашлось ответа. Немного неловко после такого», — прокомментировал Карри.
«Уорриорз» потерпели 9 поражений в последних 11 матчах. При этом команда Стива Керра удачно стартовала в новом сезоне. Сейчас у команды 14 побед и 12 поражений в 26 матчах.
36-летний Карри был выбран на драфте НБА 2009 года под 7-м номером. Все матчи в своей карьере защитник провел в «Голден Стэйт Уорриорз», в составе клуба стал 4-кратным чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах. Карри дважды признавался самым ценным игроком НБА в 2015 и 2016 годах. Карри — лидер в истории НБА по трёхочковым попаданиям как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.