Самые высокие баскетболисты в мире

Дебютировав в лиге в 1993 году, он быстро стал самой обсуждаемой персоной и основная причина ажиотажа крылась именно в его росте. Постепенно спортсмен все же пришел к нужной форме и играл в НБА до 2005 года на позиции центрового и был известен своими навыками блокирования бросков и сильной игрой в защите. Очков он набирал не так много, а назвать его стабильным игроком сложно. Вспомним, что Вебьянма за дебютный сезон в НБА заработал в среднем 19 очков за матч, а вот Брэдли в лучший по результативности сезон в своей карьере успел набрать только 14,6.