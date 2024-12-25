Самые высокие баскетболисты в мире

В этой статье мы познакомим вас с баскетболистами, чья голова находится примерно на высоте птичьего полета, а при разговоре с ними непременно затечет шея.
Сын маминой подруги Виктор Вембаньяма — 222 см
Виктор Вембаньяма — самый высокий действующий баскетболист НБА. Сейчас ему 20 лет и его рост составляет 222 см и уже в 14 лет он был на 40 см выше, чем среднестатистический мальчик — 208 см.
Родители, видя рост парня, отправили его в баскетбольную секцию и не ошиблись. Помимо преимущества в габаритах Виктор обладал еще и блестящим игровым интеллектом, который позволял ему грамотно действовать на паркете. Конечно, сомнений в том, что он однажды станет игроком НБА не было задолго до того как в 2023 году он был выбран первым номером драфта лиги.
Этот сын маминой подруги в мире баскетбола в дебютный для себя сезон превзошел все ожидания. Статистика Вембаньямы была весьма стабильна и хороша: 19,4 очка, 8,4 подбора, 1,7 передачи, 1,3 перехвата, 2,6 блок-шота за 29 минут. Он без труда и умело орудовал на паркете, а соперники часто отмечали, что видят Виктора рядом с собой в самый последний и не подходящий момент.
Сейчас Вембаньяма продолжает карьеру в НБА и более того, его относительно юный возраст еще позволяет ему, пусть и немного, но вырасти.
Баскетболист, актёр и депутат Павел Подкользин — 226 см
Возможно, вы уже слышали имя Павла Подкользина и без привязки к спортивному контексту. В 2017 году его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого высокого человека в России. Однако спортивная биография Подкользина весьма впечатляющая и о ней тоже интересно узнать.
Сибиряк с крепким здоровьем и высоким ростом — звучит идеально для хорошего баскетболиста, поэтому Павел быстро начал привлекать к себе внимание. Из новосибирского баскетбольного клуба с не очень романтичным названием «Сибирь-Телеком» Подкользин перебрался в итальянский романтичный «Варезе». В 2004 году россиянин попал на драфт НБА, откуда ему открылась дорога в сильнейшую баскетбольную ассоциацию мира.
«Размеры в нашей лиге не главное. Чтобы стать великим баскетболистом, надо много работать», — именно этими словами Подкользина встретил в америке легендарный Майкл Джордан.
Так здорово начинавшаяся карьера Подкользина закончилась быстрее, чем хотелось бы. Уже в 2006 году, не добившись возможности дольше играть и набирать очки в «Далласе», россиянин вернулся на родину. С карьерой здесь было гораздо проще, ведь талантливого баскетболиста, поигравшего в НБА, клубы хотели подписать.
Уже в 2021 году Подкользин и вовсе начал сниматься в кино, женился и даже увлекся политикой, выдвинувшись в Совет депутатов Новосибирска.
Человек-пальма Шон Брэдли — 229 см. Баскетболист, оказавшийся парализованным
Американско-немецкий баскетболист Шон Брэдли выбивается из обоймы тех, о ком мы сегодня рассказываем. Рост в 229 см, безусловно, давал Шону преимущество на паркете, но в НБА часто говорили о его маленьком весе и недостаточном количестве опыта. Заоблачные ожидания по поводу баскетболиста быстро развеялись, ведь из заоблачного у Брэдли был только рост.
Дебютировав в лиге в 1993 году, он быстро стал самой обсуждаемой персоной и основная причина ажиотажа крылась именно в его росте. Постепенно спортсмен все же пришел к нужной форме и играл в НБА до 2005 года на позиции центрового и был известен своими навыками блокирования бросков и сильной игрой в защите. Очков он набирал не так много, а назвать его стабильным игроком сложно. Вспомним, что Вебьянма за дебютный сезон в НБА заработал в среднем 19 очков за матч, а вот Брэдли в лучший по результативности сезон в своей карьере успел набрать только 14,6.
После окончания баскетбольной карьеры Шон увлекся велосипедным спортом. К сожалению, это хобби стало роковым для него. В 2021 Брэдли попал в ДТП на велосипеде — его сбила машина. В результате случившегося, экс-баскетболист остался парализованным и, хотя частичное восстановление функций опорно-двигательного аппарата возможно, полностью восстановить подвижность такого большого тела не представляется реальным. Сейчас о жизни Шона нет новостей.
Особенный баскетболист Георге Мурешан — 231 см
Георге Мурешан — самый высокий баскетболист в истории НБА (но не в мире). Румынец вырос крайне высоким из-за особенности организма — нарушение функции гипофиза. Гигантизм Мурешана предопределил его дальнейшую спортивную судьбу, но все было не так просто.
В 1993 году он был выбран на драфте НБА представителями «Вашингтона» и уже в первом сезоне пропустил около 20 матчей из-за травм. Не стоит забывать, что Мурешан, в отличии, например, от Павла Подкользина, никогда не был полностью здоров и атлетичен. Рост для него, кажется, создавал больше проблем, чем преимуществ. Тело сильно давило на ноги из-за чего баскетболист был сильно уязвим на площадке. Румынец часто избегал контакта с соперниками, ведь даже самое обыкновенное падение было с высоты его роста было опасным.
Быть полезным для команд Георге мог за счет хорошего процента атак и удачной манеры броска. В 1995 году Георге набирал больше 14 очков, 9,6 подборов и 2,6 блок-шотов в среднем за матч. Все были под впечатлением, и приз самому прогрессирующему игроку был присужден феноменальному румыну.
В 29 лет, однако, Мурешану, пришлось закруглиться со спортом. Постоянные физические нагрузки вызывали боли и дискомфорт, а тело переставало позволять баскетболисту оставаться гибким и достаточно подвижным. Зато у румына отлично получалось рекламировать сладости и даже сняться в фильме в роли монстра.
Победил рак и продолжил играть Сунь Минмин — 236 см
История Минмина перекликается с судьбой Мурешана — у китайского баскетболиста тоже были проблемы с гипофизом. Однако его неприятности не ограничились болями в теле.
В 2005 году Сунь искал себе команду в США, чтобы выйти на драфт НБА, но жизнь внесла свои коррективы — у него обнаружили опухоль головного мозга в районе гипофиза. Спортивную карьеру пришлось приостановить, он только на время. После удаление опухоли Минмин вернулся на баскетбольную площадку.
Да, он не сыграл в НБА ни матча, а всю карьеру провел только в низших лигах Америки, однако и это стоило немалых усилий и работы над собой. В 2012 он даже успел стать чемпионом Китая по баскетболу. Вне спорта он несколько раз побывал на телевидении и принял участие в постановке драки фильма «Час Пик 3».
История Сунь МинМина не про успех в спорте, но она точно про огромное желание жить.