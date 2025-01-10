Матч «Лейкерс» — «Шарлотт» перенесен из-за пожаров в Калифорнии

— Я просто хочу выразить поддержку, все мои мысли и молитвы сейчас с жителями Палисейдс. Там живу я, моя семья и родственники моей жены, сестра‑близнец моей жены, они эвакуировались. Сейчас многие люди в панике, в том числе мои близкие, — приводит слова Редика CNN Sport.