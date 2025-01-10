Матч «Лейкерс» — «Шарлотт» перенесен из-за пожаров в Калифорнии

Встреча должна была пройти в четверг на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Дата проведения перенесенного матча будет известна позднее. Пресс-служба клуба также выразила соболезнования пострадавшим от пожаров и солидарность с жителями города.
В числе прочих сгорел дом, где жил с семьей главный тренера «Лейкерс» Джей Джей Редик.
— Я просто хочу выразить поддержку, все мои мысли и молитвы сейчас с жителями Палисейдс. Там живу я, моя семья и родственники моей жены, сестра‑близнец моей жены, они эвакуировались. Сейчас многие люди в панике, в том числе мои близкие, — приводит слова Редика CNN Sport.
Также сгорел дом матери главного тренера клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Энн Керр. Никто из родственников тренера и сам Стив не пострадали. Отмечается, что семья Керр купила дом в районе Пасифик‑Палисейдс в Лос‑Анджелесе в 1969 году, когда Стиву исполнилось 4 года. Там он провел большую часть своего детства.
Напомним, 7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, который усилился ветром. На этом фоне местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей престижного района Пасифик-Палисейдс. Свои дома покинули десятки тысяч человек.