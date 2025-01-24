Самые стильные спортсмены современности: часть два

Леброн Джеймс
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс считается одним из законодателей вкуса. Вначале карьеры спортсмен наносил вычурные украшения и костюмы на заказ, но в этих образах было мало индивидуальности. Сейчас стиль одного из лучших игроков НБА можно описать как расслабленная роскошь.
Джеймс из молодого таланта превратился в опытного ветерана лиги, который чувствует себя комфортно в своих образах. Леброн Джеймс успешно сочетает уличный стиль и вещи малоизвестных брендов с одеждой от Louis Vuitton. В 2015 году Джеймс подписал пожизненный контракт с Nike. А именные кроссовки баскетболиста компания выпускает с 2003 года.
Эктор Бельерин
Защитник испанского клуба «Реал Бетис» Эктор Бельерин носит усы и одевается в стиле 80-х. Когда футболист выступал за лондонский «Арсенал» он увлекся модой. Эктор стал посещать показы брендов и знакомиться с дизайнерами.
Футболист на один день стал моделью Louis Vuitton и принял участие в рамках парижской недели моды в показе сезона весна/лето-2020. Также Бельерин в сотрудничестве с H&M создал целую коллекцию одежды. В 2022 году Газета The New York Times признала испанца самым стильным футболистом. Бельерин выпускает одежду под собственным брендом Gospel Estudios. А в числе любимых марок спортсмен называет Liam Hodges и Christopher Raeburn.
Шарль Леклер
Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер «бросает» модный вызов Льюису Хэмилтону. В новом сезоне эти двое составят самую стильную пару гонщиков в «Формуле-1». Хэмилтон присоединится к «Феррари» после 11 лет в «Мерседесе». Образы Леклера более сдержанные, чем у Хэмилтона, но все же он всегда приковывает внимание.
Леклер сотрудничает с брендом ювелирных украшений из Монако, а в 2020 году он стал лицом модного дома Armani. Гонщик неоднократно снимался для глянцевых журналов.
Серж Гнабри
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри представляет молодое поколение, для которого мода является средством самовыражения. После того, как у Гнабри появились первые серьезные деньги он ходил по магазинам известных брендов и скупал все, что хотел. Позднее он переосмыслил свои взгляды и стал более разборчив.
Одним из любимых дизайнеров футболиста является Рик Оуэнс. Серж Гнабри посещает недели мод. В 2023 году он показал несколько образов в Париже от Namacheko и KidSuper. В его гардеробе есть вещи популярных брендов, таких как Louis Vuitton, Prada, Balenciaga. Но Гнабри умело разбавляет их другими, менее известными марками одежды.
Трэвис Келси
Весь мир узнал о Трэвисе Келси после новости о его романе с популярной певицей Тэйлор Свифт. Однако Келси и сам является очень известным игроком в американский футбол. Он трижды в составе команды «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул. Стиль Келси, как и у Леброна изменился и улучшился с годами.
Келси обращает на себя внимание перед каждой игрок его команды. Он носит и сшитые на заказ костюмы и более свободные образы. Спортсмен не забывает про аксессуары и подбирает к одежде интересные украшения, головные уборы и сумки.
«Сезон в НФЛ очень короткий. Так что мы предвкушаем моменты выхода на стадион. Это почти как красная дорожка каждую неделю», — сказал Келси в интервью журналу Complex.