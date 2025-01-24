Самые стильные спортсмены современности: часть два

Весь мир узнал о Трэвисе Келси после новости о его романе с популярной певицей Тэйлор Свифт. Однако Келси и сам является очень известным игроком в американский футбол. Он трижды в составе команды «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул. Стиль Келси, как и у Леброна изменился и улучшился с годами.