Самые стильные спортсмены современности

«Я бы сказал, что мой стиль — это уличная одежда. Мне очень нравится рэп, это моя любимая музыка. Мода и рэп очень связаны: количество рэперов, которые запустили тренды, огромно. Но мне также нравится время от времени носить костюм или красивые брюки с туфлями. Все зависит от душевного состояния», — сказал футболист в интервью французскому GQ.