Самые стильные спортсмены современности

Льюис Хэмилтон
Семикратный чемпион «Формулы-1» Сэр Льюис Хэмилтон считается иконой стиля. На каждом этапе Гран-при пилот выглядит безупречно. Он меняет один модный наряд за другим. Хэмилтон открыт к экспериментам и это нравится многим брендам.
У гонщика есть контракт с Tommy Hilfiger. Льюис участвует в разработке коллекций бренда. Также Хэмилтон представляет Puma и L'Oreal. Недавно спортсмен создал первую капсульную коллекцию для модного дома Dior. В 2024 году он появился на ежегодном балу Института костюма Met Gala в наряде от Burberry.
Жюль Кунде
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде часто заставляет говорить о себе вне футбола. Он надевает смелые наряды и выглядит в них великолепно. Кунде часто удивляет публику своим внешним видом.
«Я бы сказал, что мой стиль — это уличная одежда. Мне очень нравится рэп, это моя любимая музыка. Мода и рэп очень связаны: количество рэперов, которые запустили тренды, огромно. Но мне также нравится время от времени носить костюм или красивые брюки с туфлями. Все зависит от душевного состояния», — сказал футболист в интервью французскому GQ.
Также Кунде отметил, что ему всегда нравилось одеваться, а подбирать образ он начинает с обуви.
«В одежде мне нравится свобода, это способ выражения себя. Для меня важно чувствовать себя хорошо и комфортно в одежде, не подвергаться диктату общества. Единственный человек, который должен быть доволен тем, как ты одет, это ты сам. На остальное все равно», — добавил игрок «Барселоны».
Шей Гилджес-Александер
Атакующий защитник клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер за последние три года трижды попадал в финал и выигрывал на протяжении двух лет подряд в ежегодном опросе издания GQ Sport на тему «самый стильный игрок НБА». Он сотрудничает с различными модными брендами и всегда удивляет публику своими нарядами.
«У Шея определенно есть чувство вкуса и понимание того, как совместить его с современной модной повесткой», — рассказал стилист Аллен Онья, работающий с игроками НБА и НФЛ.
Оделл Бекхэм-младший
Игрок клуба НФЛ «Майами Долфинс» Оделл Бекхэм-младший часто появляется в рекламных кампаниях модных брендов. Его выходы на красную дорожку различных мероприятий широко обсуждаются в западных СМИ.
В НФЛ много ярких парней, которые демонстрируют интересный стиль и Бекхэм-младший выделяется на их фоне. Спортсмен сотрудничает с компанией Nike, выпуская свои именные кроссовки. Также он неоднократно появлялся на обложках глянцевых журналов.
Джуд Беллингем
Звезда мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сотрудничает с Louis Vuitton и выпускает лимитированные коллекции для Adidas со своим логотипом. Он появляется на светских мероприятиях и неделях моды. Джуд выбирает лаконичные образы, а для красных дорожек одевается в костюмы с интересными деталями.
Расселл Уэстбрук
Разыгрывающий защитник клуба НБА «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук имеет в активе награду от журнала Sports Illustrated в номинации «самый сильный спортсмен мира». Баскетболист даже выпустил книгу со своими находками в мире моды. Уэстбрук запустил свой бренд одежды Honor the Gift и активно носит эти вещи.
Рассел всегда находит что-то интересное и сочетает несочетаемое. Баскетболист посещает модные показы по всему миру и черпает вдохновение для коллекций своего бренда.