Леброн Джеймс одержал тысячную победу в НБА

Кроме того, Леброн вплотную приблизился к историческому достижению и уже в следующей игре он станет первым игроком, кто набрал 50 тыс. очков в матчах регулярки и плей-офф. На данный момент на счету 40-летнего баскетболиста 49 999 очков.