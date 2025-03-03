Леброн Джеймс одержал тысячную победу в НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» лучшим стал Лука Дончич, набравший 29 очков и 9 передач.
Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс, набравший 17 очков, одержал юбилейную 1000-ю победу в регулярных чемпионатах НБА. Он стал четвертым игроком с таким достижением после Карима Абдул-Джаббара (1074), Роберта Пэриша (1014) и Тима Данкана (1001). Всего Леброн провел 1547 матчей в регулярках НБА.
Кроме того, Леброн вплотную приблизился к историческому достижению и уже в следующей игре он станет первым игроком, кто набрал 50 тыс. очков в матчах регулярки и плей-офф. На данный момент на счету 40-летнего баскетболиста 49 999 очков.
Леброн проводит свой 22-й сезон в НБА. Он набирает 24,9 очка, 8,1 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру.
«Лейкерс» одержали пятую победу подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 5 марта, «озерники» дома сыграют с «Нью-Орлеаном».