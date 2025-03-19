Игроки НБА, с которыми встречались сестры Кардашьян-Дженнер

В июле 2018 года Кендалл начала встречаться с Беном Симмонсом, который сейчас выступает за «Клипперс». Он стал одним из немногих, с кем девушка не скрывала свои отношения. Кендалл и Бен встречались больше года. СМИ часто снимали пару на пляжах, вечеринках и гуляющими в городе.