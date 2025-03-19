Игроки НБА, с которыми встречались сестры Кардашьян-Дженнер

Хлои Кардашьян
Одна из старших сестер Ким Кардашьян Хлои была замужем за двукратным чемпионом НБА и экс-игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламаром Одомом четыре года. Их отношения начались в 2009 году. Спустя месяц знакомства баскетболист сделал девушке предложение. В конце 2013 году Хлои подала на развод из-за многочисленных измен Одома и проблем в зависимостями.
Также Хлои Кардашьян в 2015 году встречалась с игроком «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом. Их отношения продлились примерно год.
Летом 2016 года Хлои начала встречаться с чемпионом НБА в составе команды «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном. В 2018 году у пары родилась дочь Тру, а позднее с помощью суррогатной матери появился на свет сын Татум. Пара окончательно рассталась в 2022 году из-за измен баскетболиста.
Ким Кардашьян
Старшая сестра Кайли и Кендалл Дженнер Ким Кардашьян была замужем за экс-игроком «Юты Джаз» и «Бруклин Нетс» Крисом Хамфрисом. Они начали встречаться в декабре 2010 года. В мае Крис сделал Ким предложение, подарив кольцо от бренда Lorraine Schwartz с бриллиантом в 20,5 карат.
Баскетболист и его невеста поженились в Калифорнии в августе 2011 года, а спустя 72 дня Ким подала на развод из-за «непримиримых разногласий». Крис хотел вернуть свадебные подарки от своей возлюбленной и долго не соглашался на развод.
Кендалл Дженнер
Старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл из всех сестер встречалась с наибольшим количеством игроков НБА.
Весной 2016 года в СМИ появились слухи, что Кендалл встречается с баскетболистом Джорданом Кларксоном, который сейчас играет за команду «Юта Джаз».
Осенью того же года в новостях уже активно появлялись фотографии пары, а инсайдер из окружения Кендалл и Джордана рассказал, что они влюблены и не скрывают своих чувств на светских мероприятиях. О расставании пары нет никаких подробностей.
Следующим парнем Кендалл стал на тот момент игрок «Клипперс» Блэйк Гриффин. Пара встречалась меньше года, начиная с августа 2017-го. Дженнер активно ходила на матчи и поддерживала Гриффина. В СМИ писали, что ради Кендалл баскетболист расстался со своей невестой Бринн Кэмерон.
В июле 2018 года Кендалл начала встречаться с Беном Симмонсом, который сейчас выступает за «Клипперс». Он стал одним из немногих, с кем девушка не скрывала свои отношения. Кендалл и Бен встречались больше года. СМИ часто снимали пару на пляжах, вечеринках и гуляющими в городе.
Весной 2020 года появились слухи о том, что Кендалл встречается со звездой команды «Финикс Санз» Девином Букером. Позднее девушка опубликовала совместные фотографии с баскетболистом на День святого Валентина.
В 2022 году стало известно о расставании пары. Источники сообщали, что молодые люди не прекратили общение. В феврале 2024 года вновь поползли слухи, что Букер и Дженнер вместе.