Лука Дончич был удален в матче НБА за конфликт с болельщиком

— Были очень странные несколько минут, начиная с удаления. Не знаю, почему судья решил принять все на свой счет. Рефери уже выдал Луке одно замечание, и Дончич это знал. Он ругался с болельщиком, Лука всегда так делает, когда зрители начинают поливать его. Обе команды знали, что у этой игры будет атмосфера плей‑офф, но все закончилось странно, — сказал Леброн.