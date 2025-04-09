Лука Дончич был удален в матче НБА за конфликт с болельщиком

Встреча в Оклахома‑Сити завершилась победой хозяев со счетом 136:120, Дончич покинул паркет в четвертой четверти при счете 108:107 в пользу «Лейкерс». Словенец реализовал двухочковый бросок и, возвращаясь на свою половину площадки, что‑то крикнул в адрес зрителя. Однако арбитр посчитал, что баскетболист обратился к нему, и наказал Дончича техническим фолом, который стал для защитника вторым.
«Если болельщик заговорит, я отвечу, как всегда. Судья тут ни при чем. Так что я не очень понял, что произошло. Болельщиков почему‑то никогда не выгоняют», — цитирует Дончича ESPN.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что Дончич всегда реагирует на болельщиков, если они «поливают его грязью».
— Были очень странные несколько минут, начиная с удаления. Не знаю, почему судья решил принять все на свой счет. Рефери уже выдал Луке одно замечание, и Дончич это знал. Он ругался с болельщиком, Лука всегда так делает, когда зрители начинают поливать его. Обе команды знали, что у этой игры будет атмосфера плей‑офф, но все закончилось странно, — сказал Леброн.
В феврале 2025 года «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о переходе словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс». В результате обмена «Даллас» получил американского центрового Энтони Дэвиса. Это первый случай, когда два действующих игрока сборной All-NBA (лучшие игроки сезона) были обменяны друг на друга в середине сезона.