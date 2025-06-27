Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА

Голдин сыграет за «Майами» в Летней лиге НБА, которая пройдет с 10-го по 20 июля в Лас-Вегасе, а также пройдет с командой через предсезонную подготовку. По ходу сезона россиянин будет выступать за «Су-Фолс Скайфорс» — фарм-клуб «Майами» в Лиге развития (G-League). При этом «Майами» сможет привлекать Голдина к играм регулярного чемпионата НБА: условия двустороннего контракта позволяют игроку провести до 50 матчей за основной состав в течение сезона.