Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА

24-летний россиянин не был выбран на драфте НБА, однако сразу после завершения процедуры договорился о двустороннем контракте с «Майами» в качестве незадрафтованного игрока.
Голдин сыграет за «Майами» в Летней лиге НБА, которая пройдет с 10-го по 20 июля в Лас-Вегасе, а также пройдет с командой через предсезонную подготовку. По ходу сезона россиянин будет выступать за «Су-Фолс Скайфорс» — фарм-клуб «Майами» в Лиге развития (G-League). При этом «Майами» сможет привлекать Голдина к играм регулярного чемпионата НБА: условия двустороннего контракта позволяют игроку провести до 50 матчей за основной состав в течение сезона.
Таким образом, Голдин будет бороться за позицию третьего центрового в «Майами». В составе команды есть звездный центровой и двукратный олимпийский чемпион Бэм Адебайо и 21-летний Келел Уэйр, выбранный на прошлогоднем драфте в первом раунде под 15-м номером. Если Голдин хорошо зарекомендует себя, его двусторонний контракт могут заменить на полноценное соглашение.
Главным тренером «Майами» является Эрик Споэльстра, выигравший с командой три чемпионских титула. 54-летний специалист известен своим умением развивать молодых незадрафтованных игроков и максимально эффективно использовать глубину состава.
Голдин является воспитанником московского ЦСКА. В 2019 году он уехал в США и провел пять лет в студенческой лиге NCAA, где выступал за «Техас Тек Ред Рэйдерс», «Флорида Атлантик Оулс» и «Мичиган Вулверинс». В прошлом сезоне Голдин провел 37 матчей, в которых набирал 16,6 очка, 7,0 подборов, 1,1 передачи и 1,4 блокшота в среднем за игру. C «Мичиганом» россиянин выиграл конференцию Big Ten и был признан лучшим игроком плей-офф.
Российский центровой Виктор Лахин, выступавший в прошлом сезоне в NCAA за «Клемсон Тайгерс», не был выбран на драфте и не получил от клубов НБА предложение о двустороннем контракте. В мае 23-летний россиянин получил разрыв сухожилия на левой ноге, что серьезно повлияло на его шансы попасть в НБА.
Ранее в первом раунде драфта был задрафтован российский разыгрывающий Егор Демин. Он был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером — это самый высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России.
Новый сезон в НБА стартует 21 октября.