Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА

19-летний россиянин был задрафтован неожиданно высоко — в финальных экспертных прогнозах он ожидался в диапазоне с 11-го по 25-й выбор. Таким образом, Демин стал десятым российским баскетболистом, выбранным на драфте НБА, и первым — задрафтованным в топ-10.
Лучшие российские баскетболисты на драфтах НБА:
- 8. Егор Демин («Бруклин Нетс», 2025)
- 12. Ярослав Королев («Лос-Анджелес Клипперс», 2005)
- 19. Сергей Карасев («Кливленд Кавальерс», 2013)
- 21. Павел Подкользин («Юта Джаз», 2004)
- 22. Виктор Хряпа («Нью-Джерси Нетс», 2004)
- 23. Сергей Моня («Портленд Трейл Блейзерс», 2004)
- 24. Андрей Кириленко («Юта Джаз», 1999)
Егор Демин — сын бывшего игрока «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. Он является воспитанником московской школы «Тринта», а в 2021 году стал игроком академии мадридского «Реала».
Заключительный преддрафтовый сезон Демин провел в США, где выступал за университет Бригама Янга. Он провел 33 матча, набирая в среднем 10,6 очка, 5,5 передачи, 3,9 подбора и 1,2 перехвата при 41,2% с игры и 27,3% из-за дуги. Он выступает на позиции разыгрывающего защитника и легкого форварда.
В ближайшее время Демин заключит с «Бруклином» четырехлетний контракт новичка на общую сумму 31,3 млн долларов. Он станет четвертым россиянином в истории клуба после Андрея Кириленко (2013−2014), Сергея Карасева (2014−2016) и Тимофея Мозгова (2017−2018).
С 2010 по 2019 год «Бруклин» принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. За время его владения клуб переехал из Нью-Джерси в Нью-Йорк, получив свое современное имя — «Бруклин Нетс», и начал выступать на новой арене — Barclays Center, строительство которой также частично финансировалось Прохоровым. В 2019 году Прохоров продал клуб и арену ее нынешнему владельцу Джозефу Цаю за 3,35 млрд долларов. Минувший сезон «Бруклин» завершил на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Примечательно, что драфт проходил в Нью-Йорке на домашней арене «Бруклина». Клуб имел сразу четыре выбора в первом раунде драфта — помимо Демина, также были задрафтованы французский разыгрывающий Нолан Траоре (19-й выбор) и два израильских баскетболиста: атакующий защитник Бен Сараф (26-й выбор) и центровой Дэнни Вульф (27-й выбор).
Ближайшей ночью в Нью-Йорке пройдет второй раунд драфта, где клубы НБА могут выбрать еще двух россиян— Владимира Голдина и Виктора Лахина.
Новый сезон в НБА стартует 21 октября.