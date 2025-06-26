Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА

С 2010 по 2019 год «Бруклин» принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. За время его владения клуб переехал из Нью-Джерси в Нью-Йорк, получив свое современное имя — «Бруклин Нетс», и начал выступать на новой арене — Barclays Center, строительство которой также частично финансировалось Прохоровым. В 2019 году Прохоров продал клуб и арену ее нынешнему владельцу Джозефу Цаю за 3,35 млрд долларов. Минувший сезон «Бруклин» завершил на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.