Андрей Кириленко рассказал, как появилось его прозвище АК-47

«Один из самых частых вопросов — откуда появилось прозвище АК-47? Ну, во-первых, АК — это Андрей Кириленко, тут объяснять не нужно. А вот с цифрами интереснее. Всю жизнь я играл под 13-м номером, у моей мамы был 13-й, и для меня это что-то родное. Я даже в “Юте Джаз” начинал под ним.
Но в НБА есть правило: если в команду приходит ветеран, он первым выбирает игровую цифру. И вот так у меня отобрали 13. Я ходил, не знал, какой номер взять. И тут один из моих тогдашних партнеров — Куинси Льюис (он сейчас, кстати, работает в “Юте”) — сказал: “Слушай, у тебя же инициалы АК — возьми 47”.
И я подумал: “Точно!” Так всё и совпало — и прозвище прижилось на всю карьеру. А еще — забавный факт — я родился в Ижевске, где, собственно, работал Калашников. Так что всё сложилось, как пазл», — написал Кириленко.
Кириленко играл в НБА с 2001 по 2014 год, выступая за клубы «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В общей сложности он провел в лиге 852 матча, набирая в среднем 11,6 очка, 5,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Он трижды входил в сборную лучших защищающихся игроков по итогам сезона и один раз принимал участие в Матче всех звезд.
В 2015 году Кириленко завершил карьеру в ЦСКА, после чего возглавил РФБ.