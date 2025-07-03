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Андрей Кириленко рассказал, как появилось его прозвище АК-47

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в своем телеграм-канале рассказал, откуда появилось его прозвище АК-47.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Один из самых частых вопросов — откуда появилось прозвище АК-47? Ну, во-первых, АК — это Андрей Кириленко, тут объяснять не нужно. А вот с цифрами интереснее. Всю жизнь я играл под 13-м номером, у моей мамы был 13-й, и для меня это что-то родное. Я даже в “Юте Джаз” начинал под ним.

Но в НБА есть правило: если в команду приходит ветеран, он первым выбирает игровую цифру. И вот так у меня отобрали 13. Я ходил, не знал, какой номер взять. И тут один из моих тогдашних партнеров — Куинси Льюис (он сейчас, кстати, работает в “Юте”) — сказал: “Слушай, у тебя же инициалы АК — возьми 47”.

И я подумал: “Точно!” Так всё и совпало — и прозвище прижилось на всю карьеру. А еще — забавный факт — я родился в Ижевске, где, собственно, работал Калашников. Так что всё сложилось, как пазл», — написал Кириленко.

Кириленко играл в НБА с 2001 по 2014 год, выступая за клубы «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В общей сложности он провел в лиге 852 матча, набирая в среднем 11,6 очка, 5,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Он трижды входил в сборную лучших защищающихся игроков по итогам сезона и один раз принимал участие в Матче всех звезд.

В 2015 году Кириленко завершил карьеру в ЦСКА, после чего возглавил РФБ.