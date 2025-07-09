Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами Хит»

В рамках Летней лиги НБА российский центровой дебютировал в стартовом составе «Майами Хит» в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» (93:79).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Владислав Голдин набрал 10 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Показатель эффективности Влада составил «+28».

«Вот и закончили мы наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с “Голден Стэйт”. В этой игре я вышел в старте. В принципе, по ощущениям сыграл хорошо. Многие моменты я реализовал, и получилось сыграть очень эффективно. Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке. Поэтому, конечно, видеть “+28” приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», — сказал Голдин в интервью «Взял Мяч».

24-летний Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».

Другой россиянин — Егор Демин — на прошедшем в конце июня драфте НБА был выбран клубом «Майами Хит» под 8-м номером. Это самый высокий пик, под которым был выбран баскетболист из России. До Демина наивысший пик среди россиян имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА.