Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами Хит»

«Вот и закончили мы наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с “Голден Стэйт”. В этой игре я вышел в старте. В принципе, по ощущениям сыграл хорошо. Многие моменты я реализовал, и получилось сыграть очень эффективно. Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке. Поэтому, конечно, видеть “+28” приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», — сказал Голдин в интервью «Взял Мяч».