Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами Хит»

Владислав Голдин набрал 10 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Показатель эффективности Влада составил «+28».
«Вот и закончили мы наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с “Голден Стэйт”. В этой игре я вышел в старте. В принципе, по ощущениям сыграл хорошо. Многие моменты я реализовал, и получилось сыграть очень эффективно. Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке. Поэтому, конечно, видеть “+28” приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», — сказал Голдин в интервью «Взял Мяч».
24-летний Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».
Другой россиянин — Егор Демин — на прошедшем в конце июня драфте НБА был выбран клубом «Майами Хит» под 8-м номером. Это самый высокий пик, под которым был выбран баскетболист из России. До Демина наивысший пик среди россиян имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА.