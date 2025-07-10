Битвы за финал Уимблдона и дебют Егора Демина за «Бруклин»: что посмотреть сегодня

Первая ракетка мира выходит бороться за свой первый финал на Уимблдоне. До этого у Соболенко были два проигранных полуфинала (2021, 2023), поэтому титул чемпионки травяного мейджора все еще остается для белоруски мечтой. Путь к финалу для Соболенко выдался непростым, чего стоит одна только трехчасовая дуэль с Зигемунд, в котором белоруска дважды уступала по ходу решающего сета. Но Арина показала, что готова к большим вызовам. Анисимова проводит лучший турнир в своей карьере, впервые дошла до полуфинала Уимблдона и готовится к дебюту в топ-10 мирового рейтинга. В четвертьфинале она уверенно закрыла опытную Анастасию Павлюченкову, чем подтвердила, что находится в великолепной форме и психологически готова к большим матчам. Интересно, что Анисимова ведет по личным встречам — 5−3, но прежде соперницы ни разу не встречались на траве. Кроме того, они впервые сыграют друг с другом на стадии, где проигрывать особенно больно — в полуфинале «Шлема».