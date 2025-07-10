Битвы за финал Уимблдона и дебют Егора Демина за «Бруклин»: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. ½ финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 12)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первая ракетка мира выходит бороться за свой первый финал на Уимблдоне. До этого у Соболенко были два проигранных полуфинала (2021, 2023), поэтому титул чемпионки травяного мейджора все еще остается для белоруски мечтой. Путь к финалу для Соболенко выдался непростым, чего стоит одна только трехчасовая дуэль с Зигемунд, в котором белоруска дважды уступала по ходу решающего сета. Но Арина показала, что готова к большим вызовам. Анисимова проводит лучший турнир в своей карьере, впервые дошла до полуфинала Уимблдона и готовится к дебюту в топ-10 мирового рейтинга. В четвертьфинале она уверенно закрыла опытную Анастасию Павлюченкову, чем подтвердила, что находится в великолепной форме и психологически готова к большим матчам. Интересно, что Анисимова ведет по личным встречам — 5−3, но прежде соперницы ни разу не встречались на траве. Кроме того, они впервые сыграют друг с другом на стадии, где проигрывать особенно больно — в полуфинале «Шлема».
Теннис. Уимблдон. Женщины. ½ финала. Белинда Бенчич (Швейцария, 35) — Ига Швентек (Польша, 4)
17:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Вторую путевку в финал Уимблдона между собой разыгрывают Белинда Бенчич и Ига Швентек. Обе дошли до полуфинала травяного «Шлема» впервые в карьере и обе не пустили в эту стадию российских теннисисток. Бенчич своей игрой доказала, что она действительно сложный соперник, но хватит ли у нее запала на экс-первую ракетку мира, которая, кажется, нащупала свой теннис? Ига адаптировалась к траве и действует уверенно — в последних трех матчах она лишь раз отдала соперницам больше четырех геймов в сете. Швентек и Бенчич встречались на Уимблдоне два года назад на стадии ⅛ финала — тогда Ига совершила камбэк и одержала волевую победу в трехчасовой рубке, отыграв два матчбола. Новая встреча обещает быть не менее напряженной и непредсказуемой — ведь на кону выход в финал.
Баскетбол. Женская НБА. «Лос-Анджелес Спаркс» — «Миннесота Линкс»
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В этом году Женская НБА заиграла для нас новыми яркими красками, ведь в команде-лидере регулярного чемпионата играют сразу две россиянки — 20-летняя Анастасия Косу и 26-летняя Мария Клюндикова, которую многие должны помнить по девичьей фамилии Вадеева. Пусть обе пока не входят в число ключевых игроков, само их присутствие — уже событие: ведь россиянок в лиге не было целых пять лет. В текущей регулярке «Миннесота» одержала 17 побед в 19 матчах и после прошлогоднего поражения в финале вновь входит в число главных претендентов на титул. Для Клюндиковой это матч против бывшей команды — в «Спаркс» она отыграла два года и после длительного перерыва начинала нынешний сезон. «Миннесота» очень успешно играет в Лос-Анджелесе и имеет на своем счету восемь побед подряд. Вероятно, будет и девятая, поэтому у наших девчонок есть хорошие шансы на неплохое игровое время.
Баскетбол. Летняя лига НБА. «Бруклин Нетс» — «Оклахома-Сити Тандер»
00:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА, где все наши взгляды будут прикованы в первую очередь к «Бруклину» и Егору Демину. 19-летний россиянин, выбранный под рекордно высоким для наших игроков восьмым номером драфта, впервые выйдет на паркет в майке своей новой команды. В Летней лиге ему предстоит доказать, что он готов к взрослому баскетболу на уровне НБА: проявить себя в игре без мяча, показать прогресс в броске и умение принимать быстрые решения под давлением. В «Бруклине» на него возлагают большие надежды как на игрока будущего, способного вырасти в лидера команды, однако это долгий и непростой процесс. Первый матч в Вегасе «Бруклин» сыграет против действующего чемпиона НБА, а вернее его дальнего резерва. В заявке «Тандер», кстати, неожиданно оказался не выбранный на драфте Виктор Лахин, но из-за разрыва сухожилия в июльских матчах он не сыграет.