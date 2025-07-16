В США объяснили, почему Демин пропустил матч Летней лиги НБА

«Егор Демин и Дэнни Вулф не сыграли в сегодняшнем матче Летней лиги НБА, поскольку у “Нетс” две игры подряд. Травм нет. Оба просто отдыхают», — написал в социальных сетях журналист Эрик Слэйтер.
19-летний российский защитник был выбран «Бруклином» на драфте НБА под общим 8-м номером. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю. Ранее наивысший пик среди россиян имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА. В топ-20 из россиян также был выбран Сергей Карасев. В 2013 году он ушел под 19-м пиком в «Кливленд Кавальерс», но тоже не смог ярко проявить себя в НБА. Самый успешный россиянин в истории заокеанской лиги Андрей Кириленко был выбран под 24-м номером клубом «Юта Джаз».
В ходе презентации новичков фамилия россиянина на футболке была написана через букву «ё» — «DЁMIN», с таким же написанием фамилии он выходит на паркет.
Егор Демин — сын бывшего игрока «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. Он является воспитанником московской школы «Тринта», а в 2021 году стал игроком академии мадридского «Реала». Заключительный преддрнфтовый сезон Демин провел в США, где выступал за университет Бригама Янга. Он провел 33 матча, набирая в среднем набирая 10,6 очка, 5,5 передачи, 3,9 подбора, 1,2 перехвата при 41,2% с игры и 27,3% из-за дуги. Он выступает на позиции разыгрывающего защитника и легкого форварда.
Новый регулярный сезон в НБА стартует 21 октября.