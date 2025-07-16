В США объяснили, почему Демин пропустил матч Летней лиги НБА

19-летний российский защитник был выбран «Бруклином» на драфте НБА под общим 8-м номером. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю. Ранее наивысший пик среди россиян имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА. В топ-20 из россиян также был выбран Сергей Карасев. В 2013 году он ушел под 19-м пиком в «Кливленд Кавальерс», но тоже не смог ярко проявить себя в НБА. Самый успешный россиянин в истории заокеанской лиги Андрей Кириленко был выбран под 24-м номером клубом «Юта Джаз».