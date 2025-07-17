Три трехочковых Демина в концовке принесли «Бруклину» победу

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России. Он станет первый российским баскетболистом в НБА с 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.