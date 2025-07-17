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Три трехочковых Демина в концовке принесли «Бруклину» победу

«Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» (94:90) матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 25 минут, набрал 14 очков, реализовав 5 из 9 бросков с игры (4 из 8 — трехочковые), а также сделал 5 подборов и 1 перехват, допустив при этом 6 потерь.

В концовке матча Демин совершил три дальних попадания, благодаря которым «Бруклин» сумел выйти вперед и одержать победу в матче.

Также в начале матча Демин отличился эффектным проходом через всю площадку, который закончился броском сверху на открытое кольцо.

«Бруклин» одержал первую победу в Летней лиге НБА. В следующем матче команда Демина сыграет с «Филадельфией».

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России. Он станет первый российским баскетболистом в НБА с 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.

Новый регулярный сезон в НБА стартует 21 октября.