Баскетбольная вечность: легендарные матчи НБА, которые навсегда вошли в историю

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг повели команду вперед. В пятой игре каждый из них набрал по 41 очку, затем в шестой Леброн вновь выдал 41 и довел серию до решающей седьмой игры в Окленде. Там, при счете 89:89, случились два момента, ставшие легендой: блок-шот Леброна на Игуодале и решающий трехочковый бросок Ирвинга за 53 секунды до конца. «Кавальерс» выиграли 93:89 и стали первой командой в истории финалов, отыгравшейся с 1−3. Это была не просто победа — это было искупление: для Леброна, вернувшегося в родной Кливленд, для команды, которую не верил никто, и для города, ждавшего чемпионства 52 года.